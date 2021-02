Woensdag 3.226 positieve tests gemeld bij RIVM

Bij het RIVM zijn er woensdag tot 10.00 uur vanmorgen in de afgelopen 24 uur daar voor in totaal 3.226 positieve tests binnengekomen. Daarmee komt het totaal aantal sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.012.908.

Aantal vaccinaties

Het RIVM meldt dar er tot woensdag 460.252 vaccinaties zijn gemeld door alle vaccinatielocaties in heel Nederland. Volgens schatting van het RIVM ligt het werkelijk aantal vaccinaties hoger. Dit komt doordat het verwerken en doorgeven van de vaccinaties een aantal dagen in beslag neemt. Het RIVM schat het actuele aantal vaccinaties op 626.146.

Uitgevoerde coronatests

Het RIVM meldt ook dat er tot woensdagochtend 10.00 uur en in de afgelopen 24 daar voor in totaal 195.086 coronatests zijn uitgevoerd. Hiervan waren 10,70% positief.

533 COVID-patiënten op de IC, 1457 in de kliniek; geen verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1990, 20 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 533 op de IC, een daling van 17 patiënten en 1457 in de kliniek, 3 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn er 10 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 219 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 73 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 20 opgenomen op de IC, 6 minder dan gisteren en 199 in de kliniek, 79 meer dan gisteren. Vandaag zien we een sterke stijging in het aantal klinische opnames, maar gemiddeld zijn er op de IC en in de kliniek minder nieuwe opnames dan vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 39 gestegen naar 1044 bedden. Op de IC liggen nu 533 COVID-patiënten, 17 minder dan gisteren en 511 non-COVID-patiënten, 56 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een dalende trend, maar blijft hoog.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 120 gestegen naar 13.647 bedden. In de kliniek liggen nu 1457 COVID-patiënten, 3 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.