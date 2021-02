Ondernemer gewond na onenigheid met ontevreden klant

Woensdagmiddag raakte de eigenaar van een garagebedrijf aan de Weggebekker in Heerlen gewond nadat een ontevreden klant verhaal kwam halen en daarbij met een mes zwaaide.

Rond 16.00 uur kwam de melding bij de hulpdiensten binnen. Een onbekende man was bij een garagebedrijf teruggekomen na een onenigheid over een eerder zakelijk contact. De man die verhaal kwam halen, zwaaide met een mes en er ontstond een worsteling. Daarbij raakte de eigenaar van de garage gewond aan zijn voet. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht .

De verdachte van dit steekincident stapte na de worsteling in zijn auto en reed vervolgens in op andere aanwezige medewerkers van de garage. Twee garagemedewerkers werden daarbij geschampt maar raakten niet gewond.