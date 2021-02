Verdachte (19) aangehouden voor poging afpersing en bedreiging fruitbedrijf Hedel

Vuurwerkbommen en brandstichtingen

In 2020 zijn er verschillende incidenten geweest met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met een fruitbedrijf in Hedel. Van al deze incidenten wordt nog onderzocht of er ook een daadwerkelijke link is.

19-jarige man aangehouden

'De 19-jarige man die nu is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij een incident met een vuurwerkbom in Kerkdriel op 23 november. Hij wordt nu verder gehoord over zijn rol', aldus de politie. Sinds afgelopen december werden er in totaal al negen verdachten aangehouden in dit onderzoek. Van hen zitten er nog zes in voorlopige hechtenis.