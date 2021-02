Eerste vaccins 60- tot 64-jarigen maandag beschikbaar via huisarts

Vanaf maandag 15 februari worden de eerste mensen bij de huisarts gevaccineerd. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden in deze ronde ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI Body Mass Index >40). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen van 60-64 jaar en mensen met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19 versneld te vaccineren met AstraZeneca. In totaal gaat het om ruim 1 miljoen mensen in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar, met het Syndroom van Down en met morbide obesitas. Het aantal beschikbare vaccins van AstraZeneca is echter beperkt. Daarom worden vanaf maandag eerst de mensen geboren in 1956 en 1957 gevaccineerd door hun huisarts. In deze ronde worden ook mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002) meegenomen. Over de afbakening van de groep mensen met een neurologische aandoening in combinatie met ademhalingsproblemen vindt nog overleg plaats tussen LHV landelijke huisartsenvereniging , RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en medisch specialisten.

Levering per provincie

Omdat er niet genoeg vaccins zijn om direct landelijk te beginnen, is gekozen voor een regionale aanpak. Maandag 15 februari starten de huisartsen in de provincie Zeeland met vaccineren. Later in de week volgt Limburg. Hierna wordt zo veel mogelijk van de zuidelijke naar de noordelijke provincies gewerkt. Het streven is deze hele eerste doelgroep en de hoog-risicogroepen in februari en maart uit te nodigen, met een mogelijke uitloop naar april. Mensen ontvangen de uitnodiging via hun huisarts.