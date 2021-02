Nederland 'komt weer even op adem' en ontspant massaal op het ijs

Net als in de voorgaande dagen afgelopen week staat Nederland ook dit weekend massaal op de schaats. Op alle traditionele plekken waar normaliter wordt geschaatst op het natuurijs is het dan ook zeer druk.

Afsluitingen door BOA's

Zo druk zelfs dat de spaarzame parkeerplekken rond deze natuurijsbanen meer dan vol lopen waardoor de locale overheid genoodzaakt is om de gebieden rond deze plekken af te sluiten. Dat gebeurde afgelopen week al en ook zaterdag werden auto's op de meeste plekken rond 11.00 uur al niet meer door gelaten op de buitenwegen naar de schaatsgebieden. Niet iedereen was daar blij mee en dat leidde dan ook tot flinke woordenwisselingen maar over het algemeen bleef het daarbij.

Advies KNSB

De KNSB waarschuwde hier zaterdag dan ook al voor en raadde mensen dan ook aan om dichter bij huis te gaan schaatsen op de kleinere slootjes en meertjes waar het relatief gezien iets minder druk was en bovendien ook beter toegankelijk. 'Als je wilt schaatsen, blijf dan dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub', aldus de KNSB. Onder de noemer #wijsopnatuurijs is dit de boodschap die de KNSB actief uitdraagt nu natuurijs waarop geschaatst kan worden tot de mogelijkheden behoort.

IJspret

De ijspret was er niet minder om en Nederland, van jong tot 'oud', greep dit ontspanmoment, na alle ellende vanwege de beperkingen vanwege het coronavirus, dan ook met beide benen aan.

