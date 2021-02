Henk Angenent schaatst samen met Sieb van der Ploeg de 11-stedentocht

Na 24 jaar

Echt geloof dat het ook zou gaan lukken had Henk niet tot zondagochtend 08.00 uur toen hij dan toch, precies 24 jaar na de vorige Elfstedentocht, samen met zanger Sieb van der Ploeg en diens broer Jacob en Henk Matser, eigenaar van Van der Valk in Leeuwarden, startte in aan de Tocht der Tochten in Leeuwarden.

Winnaar 11-stedentocht 1997

Angenent was de laatste winnaar van de laatste Elfstedentocht die al weer in 1997, werd gereden. Het kwartet schaatsers startte zondagochtend om 08.00 richting Sneek, de eerste plaats in het rijtje, een afstand van 22 kilometer. Deze eerste afstand verliep zonder problemen, zo laat Omroep Friesland zondag weten. Daarna werd er over een afstand van 26 kilometer naar IJlst geschaatst. Aldaar moesten de schaatsers bij de brug klunen. Na een tocht van nog eens 40 kilometer kwamen ze aan in Sloten. Omdat het ijs daarna richting Stavoren te slecht was moesten ze bij Balk van het ijs en met de auto naar Stavoren. Aldaar werd er koers gezet richting Hindelopen, een afstand van 77 kilometer. Rond 13.15 uur reden de schaatser tussen Molkwerum en Hindelopen.

14.15 uur Richting Bolsward

Henk Angenent heeft de schaatsen weer aangetrokken na een korte tussenstop. Hij deed dat in Parrega iets ten zuidwesten van Bolsward. Daar stond de dochter van Syb van der Ploeg de schaatsers aan te moedigen. Daarna werd er richting Bolsward geschaatst.

Van het ijs in Bolsward om 15.00 uur

In Bolsward moesten de schaatsers rond 15.00 uur weer kiezen voor de auto omdat het ijs te slecht werd. Harlingen werd overgeslagen vanwege het slechte ijs en er werd met de auto naar Dokkum gereden.

Vertrek uit Dokkum richting Leeuwarden om 15.45 uur

Rond 15.45 uur werden de ijzers weer ondergebonden en werd er richting de 'Finish' in Leeuwarden geschaatst. Een stuk vanaf Dokkum van nog 'slechts' 25 kilometer met een verwachte aankomsttijd rond 16.45 uur.

De 11 verschillende steden die aangedaan worden

Leeuwarden startpunt

Sneek op 22 km

IJlst op 26 km

Sloten op 40 km

Stavoren op 66 km

Hindeloopen op 77 km

Workum op 86 km

Bolsward op 99 km

Harlingen op 116 km

Franeker op 129 km

Dokkum op 174 km

Leeuwarden (finish) op 199 km