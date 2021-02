Code Rood voor gevaarlijke ijzel

Sneeuwresten

'In het hele land vooral op lokale wegen is aanhoudend gladheid mogelijk door sneeuwresten', aldus het KNMI. Maandag is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. Hiervoor wordt het weeralarm uitgegeven.

Code Rood

Vanaf 03.00 uur geldt voor Noord- en Zuid Holland en Zeeland Code Rood. Vanaf 05.00 geldt Code Rood ook voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord Brabant. Vanaf 07.00 uur geldt Code Rood ook voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, van het zuidwesten uit naar het noordoosten. Rond 14.00 uur veracht het KNMI dat de Code Rood kan worden opgeheven.