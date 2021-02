Oplichters slaan toe bij Twentse ouderen

In een periode van twee weken tijd zijn tien mensen slachtoffer geworden van oplichting door zogenaamde pakketbezorgers. De oplichters weten aan de pinpas en pincode van een slachtoffer te komen door een sluwe truc toe te passen. Vervolgens wordt daarmee soms voor wel duizend euro mee gepind.

De slachtoffers, vaak op leeftijd, worden gebeld dat er een pakketje voor hen klaarligt bij het postkantoor. Eventueel kan dat pakketje ook bezorgd worden, dat kost dan slechts een euro. Voor veel oudere mensen is bezorging aan huis prettiger en zij nemen de euro dan voor lief.

Die euro moet dan aan de deur gepind worden. Slachtoffers moeten hun pincode invoeren op een apparaatje van de ‘bezorger’. Vervolgens wordt door een vliegensvlugge wisseltruc de pinpas omgewisseld. Het slachtoffer krijgt een pas van iemand anders terug, maar komt daar vaak pas een paar dagen later achter omdat de oplichters wel zo slim zijn om een vergelijkbare pas terug te geven. Het is dan al te laat en dan is er vaak al ruim duizend euro gepind.