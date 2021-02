Dief begraaft buit in sneeuw

Alerte beveiligers hebben een medewerker van een bedrijf aan de Marconiweg in Tholen aangehouden. De man zou meerdere producten uit een loods hebben gestolen. Daarbij smokkelde hij de spullen naar buiten om ze vervolgens in de sneeuw te begraven.

De 39-jarige verdachte werd maandagavond 15 februari door beveiligers op heterdaad betrapt toen hij, na werktijd, zijn buit uit de sneeuw aan het opgraven was. De verdachte is vervolgens door ze aangehouden en overgedragen aan de politie. Het bedrijf heeft aangifte van diefstal gedaan. De man is vast gezet voor verder onderzoek.