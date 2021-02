Man overleden na te zijn overreden door eigen bus

Woensdagmiddag waren omstanders in het Zeeuwse Wolphaartsdijk getuige van een noodlottig ongeval. 'Ze zagen een bedrijfsbus achteruit rijden zonder dat er een bestuurder in zat. Ze zijn gaan kijken en troffen een man aan die gedeeltelijk onder de bus lag.', zo meldt de politie donderdag.

Overleden in ziekenhuis

De getuigen belden direct de hulpdiensten en die kwamen ter plaatse. 'De man was op dat moment nog bij kennis en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is daar helaas komen te overlijden. ', aldus de politie

Onderzoek

Hoe het ongeval aan Burgemeester van Overenstraat heeft kunnen gebeuren wordt nog door de politie onderzocht. De familie is op de hoogte gesteld van het ongeval en het latere overlijden van de man. De politie heeft de getuigen gehoord. Het slachtoffer was 65 jaar en afkomstig uit Hulst.