Senaat stemt in met nieuwe wet avondklok

De avondklok zou, ondanks de nieuwe wet, tot volgende week vrijdag van kracht blijven onder de oude wet. Nadat de rechtbank een streep door de avondklok had gezet omdat zij vond dat hiervoor niet de juiste wet was gebruikt. De Staat ging in hoger beroep en deze schorste de uitspraak die gedaan was in eerste aanleg.

Na publicatie in de Staatscourant zal die nieuwe wet in werking treden.