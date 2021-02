Vuurwapen, geld en drugs aangetroffen in een woning

De politie had informatie binnengekregen dat in de woning mogelijk wapens of drugs aanwezig zouden zijn. Dat bleek zo te zijn: in het huis vonden agenten een vuurwapen, munitie, voor enkele duizenden euro’s aan bankbiljetten en een kleine hoeveelheid harddrugs. Beide verdachten werden ingerekend en zitten sindsdien vast.