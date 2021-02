Lichte stijging aantal opgenomen COVID-patiënten in kliniek en op IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.908. Dat, zijn er 59 meer dan de vorige dag. Van de 1.908 patiënten liggen er 561 op de IC, een stijging van 27 patiënten en 1347 in de kliniek, 32 patiënten meer dan gisteren', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 159 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 37 opgenomen op de IC, 3 meer dan gisteren en 122 in de kliniek, 1 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC en kliniek is gestegen vergeleken met vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 5 gestegen naar 1000 bedden. Op de IC liggen nu 561 COVID-patiënten, 27 meer dan gisteren en 439 non-COVID-patiënten, 22 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 272 gestegen naar 12.635 bedden. In de kliniek liggen nu 1347 COVID-patiënten, 32 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek nam afgelopen week licht toe. De daling van dit weekend komt door een lage instroom en een hoge uitstroom van patiënten in de kliniek. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Verplaatsingen

Zondag zijn er 11 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 IC.

'Nog te vroeg voor conclusies'

Ten opzichte van een week geleden is de COVID-ziekenhuisbezetting stabiel gebleven en het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht gestegen. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse COVID-variant.