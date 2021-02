Tip National Crime Agency leidt tot recordvangst van 1.500 kilo heroïne

Een intensieve samenwerking tussen het HARC-team en de Britse National Crime Agency (NCA) heeft dinsdag geresulteerd in de onderschepping van ruim 1.500 kilo heroïne in de Rotterdamse haven. Dit meldt het Openbaar Ministerie Rotterdam indaag.

Himalayazout

'De verdovende middelen werden door de Douane in een container gevuld met Himalayazout uit Pakistan aangetroffen. Het is de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland. De partij heeft een straatwaarde van zo’n 45 miljoen euro', aldus het OM.

Aanhoudingen

Op basis van informatie uit Engeland kwamen verschillende verdachten in beeld. In het gezamenlijk onderzoek werd op een adres in het Brabantse Etten-Leur vervolgens op 9 februari een inval gedaan. Daar werden vijf mannen aangehouden. Drie mannen van 38, 37 en 33 jaar uit Harlingen, Tzummarum en Nieuw Vennep blijven 90 dagen langer vastzitten, zo besloot de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank vandaag. De overige twee verdachten, mannen van 62 en 60 uit Sint Willebrord, zijn op vrije voeten maar blijven verdachten.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. In verband met het lopende onderzoek kan verder geen informatie worden verstrekt.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.