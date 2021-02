Gaslek tijdens werkzaamheden aan riool

In Borger is op de kruising van de Ambachtsstraat met de Brinkstraat een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden aan het riool. De brandweer heeft uit voorzorg acht woningen ontruimd.

De bewoners worden tijdelijk opgevangen in de Goede Herderkerk zolang het gat nog niet gedicht is. Netbeheerder Enexis heeft de hoofdleiding afgesloten en is begonnen met herstelwerkzaamheden.