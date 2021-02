Kind omgekomen door aanrijding in Hoogezand

Omstreeks 16.00 uur kwamen de auto en het kind door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing aan de Neptunus.

Hulpdiensten rukte massaal uit om eerste hulp te verlenen. Hulp mocht niet baten, het kind overleed op de plaats van het ongeval aan de verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de toerdracht van het ongeval.

Zojuist is er een ernstig ongeluk gebeurd aan de Neptunes in Hoogezand. Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt. Het Mobiel Medisch Team is ter plaatse. We richten ons nu eerst op de hulpverlening.