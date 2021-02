Onderzoek naar ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering). Een verrichte of voorgenomen transactie moet onverwijld gemeld worden zodra het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden.