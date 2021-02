Verkeersongeval tussen motor en bestelbus

Vrijdagmiddag omstreeks 15.45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Boxtelseweg (N618) in Schijndel. Op de kruising waar de Boxtelseweg kruist met de Hermalen en Achterste Hermalen was een motorrijder aangereden door een bestelbus die vanaf de Hermalen wilde oversteken.

Motorrijder gewond

Passanten verleenden eerste hulp aan de motorrijder totdat de hulpdiensten ter plaatse waren. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Omdat de toedracht niet geheel duidelijk was, werd de weg afgesloten voor een onderzoek. Later werd besloten door de Officier van Dienst van de politie dat dit niet nodig was. De weg is zojuist vrijgegeven.