Appen wordt 'windhapper' fataal

Afgelopen vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 'luchthapper'. 'Het OM ziet de 54-jarige verdachte als faciliteerder in de drugswereld. De man bleek onder de radar te verblijven, zonder auto op naam, zonder GBA-adres, zonder werk en ogenschijnlijk zonder vermogen of inkomen', zo heeft het OM bekendgemaakt.

Appen achter het stuur

Op 4 juni 2020 viel het oog van de politie op een bestuurder die aan het appen was tijdens het rijden op de A58 tussen Moergestel en Tilburg. De man bleek te rijden in een auto met verborgen ruimte die niet op zijn naam staat, en hij heeft geen vast woon- of verblijfplaats. De politie trof in de auto drugs aan en grondstoffen voor een drugslab en startte een onderzoek.

Onder de radar

Op de telefoon waarmee hij aan het appen was, trof de politie verdachte foto’s aan. Zijn tijdelijk verblijfplaats bij zijn zus in Alkmaar werd doorzocht. Daar werd 84.000 euro aan contanten gevonden. In het keukenkastje van zijn vriendin, ook in Alkmaar woonachtig, werd een PGP-telefoon met daarop zijn DNA gevonden. Op de in beslaggenomen gegevensdragers zag de politie vele belastende foto’s, waaronder een foto van het in juli 2019 opgerolde lab in Esch, processtappen voor het maken van harddrugs en lijsten met grondstoffen voor het maken van drugs.

‘blondesmurf’ en ‘soeppan’

De gebruikte Encrochataccounts ‘blondesmurf’ en ‘soeppan’ lieten volgens de officier niets te raden over. Er werd onder andere gepraat over ice, caustic en apaan, kortom precursoren voor het maken van harddrugs. De verdachte kwam het echter allemaal niet bekend voor, liet hij weten op de zitting vanochtend.

Zwijgrecht

De rechtbank voelde de verdachte stevig aan de tand over de vondsten: het contante geld, drugs en aanwijzingen dat hij bij drugszaken betrokken zou zijn. Op vele vragen van de voorzitter van de meervoudige kamer beriep de verdachte zich veelal op zijn zwijgrecht.

Windhapper en witwasser

De verdachte wordt door het OM gezien als 'windhapper' en facilitator. Dat leidt het OM af uit onderzoek naar de aangetroffen versleutelde telefoon, USB-stick, vondst van een groot contant geldbedrag en zijn levenswijze. Het bewaren of laten bewaren van contant geld heeft tot doel om geen sporen na te laten, de criminele gelden blijven buiten het zicht van de Nederlandse overheid en de eigenaar is onduidelijk. Een geheel onvoorwaardelijke straf van 42 maanden acht de officier passend, alsmede de verbeurdverklaring van het grootste deel van het contant gevonden geldbedrag. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.