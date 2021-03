Tankstations niet onveiliger door combinatie van brandstoffen

Op tankstations moet voldoende afstand zijn tussen de installaties voor verschillende soorten brandstof. Dat voorkomt een kettingreactie bij een ongeluk. Daarbuiten moet de afstand tussen een tankstation en de woningen in de omgeving groot genoeg zijn. Voor dit onderzoek zijn de afstanden berekend met verschillende aannames over de hoeveelheden die in 2030 van de verschillende typen brandstof worden verkocht. Hieruit blijkt dat de regels niet hoeven worden aangepast. Het RIVM raadt wel aan om de afstanden tot woningen in alle praktijksituaties goed in de gaten te houden.

De verwachting is dat tankstations de komende jaren steeds vaker worden ingericht voor nieuwe brandstoffen, naast benzine, diesel en LPG Liquefied Petroleum Gas . Dit komt doordat de Nederlandse overheid meer duurzame energie wil gebruiken. Het is onder andere de bedoeling dat auto’s en vrachtwagens steeds meer op nieuwe brandstoffen rijden.