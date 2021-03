Aantal dagelijkse besmettingen 'schiet' boven de 5.000

Bij het RIVM zijn woensdag 5.090 positieve tests gemeld. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.101.430. Zoals het RIVM al verwachtte lijkt het aantal dagelijkse besmettingen weer bezig met een opmars en staan we aan het begin van de derde golf.

Aantal vaccinaties

Bij het RIVM zijn tot woensdag 1.011.426 vaccinaties gemeld. Het RIVM schat het werkelijk aantal vaccinaties hoger in met 1.425.319. Dit komt doordat het verwerken van de vaccinaties een paar dagen in belaag neemt.

549 COVID-patiënten op de IC, 1397 in de kliniek; 23 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.946, 38 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 549 op de IC, een stijging van 9 patiënten en 1.397 in de kliniek, 47 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn er 23 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) gerealiseerd, waarvan 4 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 226 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 54 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 49 opgenomen op de IC, 3 minder dan gisteren en 177 in de kliniek, 51 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC en in de kliniek is gestegen vergeleken met vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 4 gestegen naar 1004 bedden. Op de IC liggen nu 549 COVID-patiënten, 9 meer dan gisteren en 455 non-COVID-patiënten, 5 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is relatief stabiel, maar toont een licht stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 340 gestegen naar 13.879 bedden. In de kliniek liggen nu 1397 COVID-patiënten, 47 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Stijging opgenomen COVID-patiënten

De ziekenhuisbezetting is in de afgelopen dagen voornamelijk gestegen. Dit komt op een moment dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt. Het LCPS verwacht daarmee dat het aantal patenten in de ziekenhuizen de komende periode verder stijgt.