Amerikaanse helikopters vliegen via Nederland naar huis

Wie de komende weken een Amerikaanse Black Hawk-transporthelikopter boven Nederland spot, hoeft niet verbaasd te zijn. Tot eind april verplaatst een helikopterbrigade met 54 toestellen via Nederland terug naar de Verenigde Staten. Naast Black Hawks, vliegen er Chinook-transporthelikopters en Apache-gevechtshelikopters van Vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan er zo’n 1.200 voertuigen en containers, voornamelijk over de weg, naar de havenstad.

De VS vroegen Nederland om ondersteuning bij de verplaatsing. Defensie zet ongeveer 75 militairen in voor deze zogenoemde Host Nation Support. Dat gebeurt voornamelijk in de Rotterdamse haven en rondom Vliegbasis Eindhoven.

De helikopters vliegen tussen 15 maart en uiterlijk 6 april op weekdagen in groepjes naar Rotterdam. Daar wordt alles ingescheept voor de verdere reis naar de thuisbasis in de staat Kentucky. Op de bijvoegde infographic is te zien welke route ze ongeveer nemen.

Helikopterbrigade

De brigade van de 101st Airborne Division was ruim 9 maanden in Oost-Europa. Daar maakte het deel uit van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. Dit is een reactie op de annexatie van de Krim door Rusland (2014). Er werd onder meer getraind met NAVO-partners.

Nederlandse inzet

Het overslagterrein in de Rotterdamse haven is ‘tijdelijk militair object’. Dit wordt dag en nacht bewaakt door militairen van de landmacht en hondenteams van de luchtmacht Eenheden van de marine zorgen voor de veiligheid van het transportschip. Zo controleren duikers de kades op explosieven. De luchtmacht coördineert en begeleidt de binnenkomst van de helikopters.

De 54 helikopters maken in Eindhoven een tussenstop. De luchtmacht bewaakt de toestellen en voorziet ze van brandstof. Ook kunnen Amerikaanse militairen de toestellen er eventueel repareren. Achter de schermen maakte de MIVD een veiligheidsanalyse. De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie zorgt voor het transport van het Amerikaanse personeel.