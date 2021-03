Politie doet inval in Delfzijl

De politie heeft donderdagmiddag in Delfzijl een inval gedaan in een lopend onderzoek.

Omstreeks 16.20 uur viel een arrestatieteam een woning binnen aan de Marcus Buschstraat. Na een snelle doorzoeking van de woning, bleek de beoogde verdachte niet aanwezig te zijn,

Het is niet duidelijk of de politie iemand heeft aangehouden in de woning. Het onderzoek zou mogelijk druggerelateerd zijn.