Twee verdachten aangehouden voor schietincident in Assen

Het incident speelde zich af op zaterdag 20 februari in de vroege morgen. Er is meerdere keren op een geparkeerde auto geschoten, midden in een woonwijk. Er wordt niet uitgesloten dat er mogelijk ook op een woning is geschoten. Er raakte niemand gewond, maar het gebruik van een vuurwapen midden in een woonwijk is uiteraard levensgevaarlijk. We doen uitvoerig onderzoek om er achter te komen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Meerdere aanhoudingen

De aangehouden verdachten zijn een 28-jarige man en een 35-jarige man uit Assen. Het onderzoek loopt nog volop. We houden er sterk rekening mee dat er meerdere personen betrokken zijn bij dit incident en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.