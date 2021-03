Politiemedewerkers aangehouden

Uit het onderzoek naar onderschepte berichten van criminelen via EncroChat is de verdenking gerezen dat de politieman informatie uit de politiesystemen aan criminelen verstrekte. Hij deed dat vermoedelijk tegen betaling.

De man is na zijn aanhouding verhoord en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld.