Eerst kievitsei gevonden in Wilnis

Op 5 maart is in de gemeente De Ronde Venen locatie Wilnis in de provincie Utrecht het eerste kievitsei van 2021 gevonden. Deze vondst is om 15.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Landschap Erfgoed Utrecht is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Otwin Nonnekes van vrijwilligersgroep De Ronde Venen. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een graslandperceel in polder Groot Mijdrecht. Het eerste ei dat op grasland werd gevonden was in 2015.