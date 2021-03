Man dreigt hamer naar agent te gooien

Vanuit de Tholensstraat in Terneuzen meldden omwonenden zaterdagmiddag rond 12.30 uur dat er een man met een hamer op een woning stond te slaan. De woning is onlangs gesloten op basis van de Wet Aanpak Woonoverlast en volgens de omwonenden zou de ex-bewoner zijn woning weer in willen.