RIVM krijgt 5.330 positieve tests gemeld

Bij het RIVM zijn woensdag 5.330 nieuwe besmettingen over de afgelopen 24 uur gemeld. Dit meldt het RIVM woensdagmiddag. Daarmee ligt het het aantal besmettingen hoger dan het daggemiddelde van 4.608 besmettingen dat over de afgelopen twee weken is gemeten.

Besmettingen voor 2e week op rij stabiel

Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.133.474. Het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen (1 week) bedraagt 32.044. Dat zijn gemiddeld per dag 4.578 besmettingen. Over de afgelopen 14 dagen (2 weken) bedraagt het aantal besmettingen 64.514. Dat zijn gemiddeld per dag 4.608 besmettingen. Daarmee is het aantal besmettingen over de afgelopen 2 weken stabiel te noemen.

Besmettingen per maand, kwartaal en jaar

Over de afgelopen 31 dagen bedraagt het aantal besmettingen 127.714. Dat zijn gemiddeld per dag 4.120 besmettingen. Over de afgelopen 90 dagen bedraagt het aantal besmettingen 547.789. Dat zijn gemiddeld per dag 6.087 besmettingen. Het aantal besmettingen over de afgelopen 360 dagen bedraagt 1.131.014. Dat zijn gemiddeld per dag 3.177 besmettingen.