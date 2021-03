Vier verdachten aangehouden na woningoverval Winschoten

De politie heeft afgelopen week vier verdachten aangehouden in verband met oplichting en een woningoverval in Winschoten. Het gaat hier om een 35-jarige man uit Roden, een 43-jarige man uit Leek, een 38-jarige man uit Groningen en een 32-jarige vrouw uit Groningen.

Eind juni 2020 werd een man uit Winschoten tot tweemaal toe opgelicht via een chatsite. Beide keren dacht hij een vrouw te zullen ontmoeten, maar dat liep anders. Eén keer werd hem op een listige manier geld afgetroggeld en de andere keer werd hij overvallen.

Tips burgers waren belangrijk

De politie is de verdachten mede op het spoor gekomen dankzij tips van burgers. Via social media en het programma Opsporing Verzocht is aandacht gevraagd voor deze oplichting en woningoverval. Daarbij werden beelden getoond van een grijze stationwagen. Na onderzoek van de politie zijn de vier verdachten aangehouden.

Verhoor

Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaken van oplichting en de woningoverval. De vier verdachten zullen worden verhoord. Het onderzoek is nog in volle gang.