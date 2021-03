Dodelijk verkeersongeval Westbeemster

Omstreeks 13.50 uur kreeg de politie melding van het ongeval. Ter plaatse bleek de Alkmaarse in haar auto vanuit de richting Purmerend en in de richting Alkmaar over de N244 te hebben gereden. Door onbekende reden raakte zij vermoedelijk op de verkeerde weghelft. Hier kwam zij in botsing met een tegenligger, waarbij beide voertuigen elkaar aan de zijkant raakten. Achter de tegenligger reed een bestelbus, waarvan de bestuurder een botsing nog juist kon voorkomen, wel liep de bus schade op. Daarachter reed nog een personenauto die frontaal in botsing kwam met de auto van het slachtoffer. Achter de laatste tegenligger kwam nog een personenauto aangereden die tegen zijn voorligger aanreed.

De Alkmaarse raakte bekneld in haar auto en moest door de hulpdiensten uit haar auto gehaald worden. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De politie stelt een nader onderzoek in.