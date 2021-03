Man uit Epe veroordeeld voor veroorzaken fataal verkeersongeluk

Geen voorrang verleend aan motorrijder

De man reed in november 2019 met zijn auto vanuit een doorgaande weg de inrit van een restaurant op. Hierbij verleende hij geen voorrang aan een tegemoetkomende motorrijder. Het slachtoffer overleed drie weken later in het hospice aan zijn verwondingen.

Niet aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden

De rechtbank spreekt de man vrij van aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Daarvan is volgens de rechtbank, kijkend naar de aard van deze enkele verkeersfout, geen sprake geweest. De rechtbank stelt vast dat hij bij het afslaan een motorrijder voorrang had moeten verlenen. Er zijn daarbij geen andere verkeersovertredingen gemaakt.

Reed langzaam

De verdachte reed langzaam voordat hij afsloeg en had zijn knipperlicht tijdig aangezet. Bij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag is meer nodig dan het niet of te laat zien van een andere verkeersdeelnemer. Hoe ernstig de gevolgen ook zijn van het ongeluk, hiervan is geen sprake geweest. Er is in de ogen van de rechtbank dus geen sprake van een misdrijf.

Gevaarzettend gedrag

De rechtbank oordeelt dat de man door zijn rijgedrag gevaar op de weg heeft veroorzaakt en daardoor schuldig is aan gevaarzettend gedrag. Volgens de Wegenverkeerswet (WVW) gaat het dan om een overtreding.

Strafbepaling

De geldboete die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar wat in vergelijkbare zaken wordt opgelegd. Daarbij houdt de rechtbank er rekening mee dat de man nooit eerder is veroordeeld voor een verkeersovertreding. De rechtbank legt mede daarom geen ontzegging van de rijbevoegdheid op, ook niet voorwaardelijk. Dit was wel door de officier van justitie geëist. Het ongeluk heeft een grote impact gehad op de familie van het slachtoffer. Tijdens de zitting vertelde de man dat hij de partner van het slachtoffer heeft ontmoet en zij vertelden ter zitting beiden dat dit gesprek hen veel goed heeft gedaan. Ook bleek tijdens de zitting dat de man gebukt gaat onder het ongeval en overlijden van het slachtoffer.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man 12.500,- euro aan smartengeld betalen aan de partner van het slachtoffer. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt bij overlijden waarvoor een ander aansprakelijk is.