Aantal besmettingen schiet naar ruim 6.000, hoogste aantal in 2 maanden

Bij het RIVM zijn vrijdag 6.068 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit aantal is het hoogste in de afgelopen 2 maanden en is bijna 700 meer dan het aantal besmettingen van 5.380 dat donderdag werd gemeld.

Aantal vaccinaties

Bij het RIVM zijn tot donderdag 11 maart 1.206.947 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal vaccinaties hoger ligt met 1.740.095. Dit komt doordat de verwerking van de vaccinaties een paard dagen duurt.

576 COVID-patiënten op de IC, 1334 in de kliniek; 7 verplaatsingen

Het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.910, 15 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 576 op de IC, een stijging van 4 patiënten en 1.334 in de kliniek, 19 patiënten minder dan gisteren. Donderdag zijn er 7 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 250 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 9 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 39 opgenomen op de IC, 11 minder dan gisteren en 211 in de kliniek, 20 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is iets hoger dan vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 16 gestegen naar 1077 bedden. Op de IC liggen nu 576 COVID-patiënten, 4 meer dan gisteren en 501 non-COVID-patiënten, 12 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een licht stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 145 gedaald naar 13.590 bedden. In de kliniek liggen nu 1334 COVID-patiënten, 19 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Duiding van de huidige situatie

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht. Dit ligt in de lijn der verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant. Op basis hiervan verwacht het LCPS een geleidelijke stijging van de COVID-ziekenhuisbezetting na 3 relatief stabiele weken.