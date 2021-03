Politie doorzoekt woonboot in onderzoek gestoken agenten Groningen

De politie heeft vrijdag in Winsum, in het onderzoek naar het steekincident waarbij twee agenten in Groningen gewond raakten, een woonboot doorzocht.

Forensisch onderzoek

Forensische rechercheurs doorzochten de woonboot en waren op zoek naar mogelijke aanwijzingen die kunnen leiden naar de twee mannen die verdacht worden.

Avondklokcontrole

De twee agenten raakten woensdagavond gewond bij een avondklokcontrole aan de Van Houtenlaan. Een van de agenten ligt zwaar gewond in het ziekenhuis maar verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar. Zijn collega kon na behandeling van de verwondingen aan haar been het ziekenhuis verlaten. De politie is nog steeds op zoek naar de twee verdachten.

Beelden

De politie heeft inmiddels ook al beelden van de twee verdachten online geplaatst.