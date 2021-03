Duo verdiende 90.000,- euro met illegale hondenfokkerij vanuit huis

90.000,- euro

Het tweetal wordt ervan verdacht dat zij jarenlang zonder de juiste vergunning honden hebben gefokt en verkocht aan particulieren. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten op illegale wijze vermoedelijk ca. 90.000 euro aan inkomsten hebben verdiend. Dit deed het duo vanuit een woning in de gemeente Hoogeveen.

Gezamenlijk onderzoek na melding

Na een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werd er door de NVWA contact gelegd met de (dieren)politie in Drenthe. Een gezamenlijk onderzoek naar de vermeende hondenfokkerij werd eind augustus 2019 gestart. Uit het onderzoek komt naar voren dat er honden van verschillende rassen werden gefokt.

Geen vereiste vergunning en administratie

Er is daarnaast ook vastgesteld dat beide verdachten niet over de vereiste vergunning voor het fokken van honden beschikken en dat hun woning niet volgens de juiste eisen is ingericht. Bovendien ontbrak de verplichte administratie voor het houden van een fokkerij en werd op illegale wijze geld verdient.

Politie blij met melding

Henk Bosker, politiemedewerker met de neventaak Dierenwelzijn, is erg blij met de melding en de samenwerking: 'Doordat we als politie samenwerken met een partner als bijvoorbeeld de NVWA, maakt het niet uit waar een melding binnenkomt. We weten elkaar te vinden en werken waar het kan nauw samen. Dat heeft ons in dit onderzoek geholpen om te weten te komen wat er in de betreffende woning met de honden gebeurde.'

Onderzoek door corona vertraagd

Eind augustus 2019 heeft er al een gezamenlijke controle plaatsgevonden en de NVWA heeft toen bestuursrechtelijk opgetreden tegen omdat de regels voor het welzijn van honden niet goed werden nageleefd. Het ging hier vooral om de inrichting van de ruimtes waar pups gehouden werden. Mede door de coronapandemie heeft de afronding van het onderzoek langer op zich laten wachten. Daarnaast kost bijvoorbeeld een financiële onderzoek doorgaans veel tijd.

Vermoeden van illegale verdiensten

Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de 32-jarige man en 30-jarige vrouw op illegale wijze vermoedelijk ca. 90.000 euro aan inkomsten hebben verdiend. Vaak ziet de politie dat bij meldingen over dierenwelzijn er ook sprake is van andere, vaak ondermijnende, vormen van criminaliteit.

Malafide hondenhandel

Landelijk themahouder dierenpolitie Joop de Schepper: 'Het is ook in deze zaak mooi om te zien dat de aanpak van dierenzaken steeds meer onderdeel worden van het politievak. Het onderzoek toont aan dat deze verdachten een fors geldbedrag hebben verdiend met deze illegale hondenfokkerij. Dit ten nadele van fokkers die wel over de juiste papieren beschikken en op een legale manier honden fokken. We spannen ons daarom samen met partners in om illegale en malafide hondenhandel aan te pakken. Dit soort ondermijnende criminaliteit niet mag lonen.'

Onderzoek in afrondende fase

Het onderzoek is in de afrondende fase en de verdachten zijn gehoord voor het overtreden van de Wet Dieren en Besluit Houders van Dieren. De politie maakt proces-verbaal tegen hen op. Het dossier zal naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie worden gestuurd. De officier van justitie zal op grond van het proces-verbaal beslissen wat met de verdachten gaat gebeuren.

Denk na als je een hond koopt

Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale hondenhandel blijft bestaan zolang het deze handelaren lukt hun honden te verkopen. De NVWA, de Landelijke Inspectie Dienst (LID) en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden aan wetgeving en regelgeving.

Geregistreerde fokker

Henk Bosker: 'Voor mensen die een hond willen kopen, is het belangrijk te weten dat de hondenfokker- en verkoper geregistreerd moeten staan. Dat voorkomt dat je je hond koopt bij een illegale fokker, met alle risico’s die daarbij komen kijken.' Toekomstige hondeneigenaren kunnen zelf ook veel doen om misstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld door een hond voor aankoop te laten keuren door een dierenarts, goed navraag te doen over de herkomst van de hond en de huisvesting goed te controleren. Ook is het belangrijk dat een hond bij aankoop is gechipt én dat de verkoper het dier heeft geregistreerd. Alle tips voor het kopen van een hond staan op de puppy-checklist van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Hond kopen in Coronatijd

Omdat mensen vanwege de coronamaatregelen meer thuis zijn, hebben ze ook meer behoefte aan het gezelschap en de liefde van een huisdier. Dierenasiels, fokkers en andere handelaren verkopen veel meer honden dan voorheen. Omdat de vraag naar honden flink is toegenomen neemt ook het aanbod van illegale honden helaas toe. De NVWA heeft toekomstige eigenaren daarom al eerder gewaarschuwd extra alert te zijn. De NVWA krijgt de laatste tijd ook steeds meer signalen dat verkopers aanbieden de hond thuis te bezorgen. De NVWA adviseert met klem om dit niet te doen. Als de hond aan je deur wordt bezorgd of als je het diertje ergens op een parkeerterrein op moet halen heb je nóg minder tijd om te controleren of alles klopt en krijg je dus nog makkelijker een pup mee die wellicht ziek is of niet de juiste papieren en vaccinaties heeft.