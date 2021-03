OM eist 14 jaar cel tegen Rico de Chileen voor organisatie in moord, drugshandel en witwassen

Aangehouden in Chili

De 47-jarige verdachte werd in oktober 2017 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Chili aangehouden. Na een uitleveringsverzoek werd hij op 21 maart 2018 uitgeleverd, sindsdien zit hij in Nederland in voorlopige hechtenis. Na een onderzoek van ruim vijf jaar wordt de zaak sinds vorige week maandag inhoudelijk door de rechtbank behandeld, die daarvoor zes zittingsdagen heeft uitgetrokken. De officieren hebben vandaag en afgelopen woensdag in hun requisitoir het standpunt van het OM uiteengezet.

'Spilfiguur'

Het OM verdenkt de 47-jarige man ervan leiding te hebben gegeven aan een organisatie die drugshandel, witwassen en het plannen en uitvoeren van liquidaties tot doel had. De verdachte heeft ‘een aansturende en leidinggevende rol’ binnen de organisatie. Hij is de spilfiguur die de touwtjes in handen heeft en de anderen werken in opdracht van hem. De officieren zetten op zitting uiteen dat zijn criminele organisatie uit drie takken bestond, een witwastak, een drugstak en een geweldstak. De leider onderhield contact met verschillende grote namen binnen de onderwereld met wie hij ook in de verschillende takken samenwerkte.