Stemmen per post stuit op problemen

De nieuwe methode om via de post te stemmen leidt tot enkele moeilijkheden bij de gebruikers hiervan. Volgens de NOS is bij de telling in de gemeente Bernheze gebleken dat 8,5 procent van de ingestuurde stemmen niet geldig zijn.

Ook in Súdwest Fryslân worden 8,5 procent van de briefstemmingen terzijde geschoven. Van de poststemmen in Gouda blijkt 6 procent ongeldig te zijn. In Enschede zijn van de 5593 ingestuurde stembiljetten 4,6 procent ongeldig te zijn. Bij reguliere verkiezingen is meestal ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig.

Het ministerie laat weten op de hoogte te zijn van het hoge aantal ongeldige stemmen. Er wordt overleg gevoerd met de kiesraad.