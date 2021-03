Woonboerderij verwoest door brand

Een felle uitslaande brand heeft maandagnacht een woonboerderij aan de Houtens in Son en Breugel verwoest. De brand brak rond 2.30 uur uit, de vlammen grepen razendsnel om zich heen. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette onder andere drie blusvoertuigen en het nodige ondersteunende materiaal in.

Vanuit het nabijgelegen Wilhelminakanaal werd bluswater gepompt om de brand te bestrijden. De bewoner wist zichzelf in veiligheid te brengen en raakte niet gewond. De rook welke vrijkwam bij de brand, trok richting bedrijventerrein Ekkersrijt. De brandweer verrichte metingen maar de rook zorgde niet voor gevaar voor de bedrijven aldaar. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.