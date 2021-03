Gewonde bij schietincident in Hoogezand

Bij een incident aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Hoogezand is maandagavond een 28-jarige man uit die plaats licht gewond geraakt.

Volgens de politie is er vermoedelijk met een luchtdrukwapen geschoten. Het slachtoffer is door personeel van de ambulancedienst behandeld aan de verwondingen.

Niet veel later kon de politie een 34-jarige man uit Hoogezand als verdachte aanhouden. Het incident is in onderzoek bij de politie.