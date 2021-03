Onverwachts koude straal is Neerlands grootste douche-ergernis

Het onderzoek Achter gesloten badkamerdeuren van hansgrohe onthult de grootste douche-ergernissen van Nederlanders. Welke dingen zorgen ervoor dat de Nederlander met zijn ogen staat te rollen in de badkamer? Met stip op 1 (volgens maar liefst 40% van de respondenten) staat de daling van de watertemperatuur omdat iemand anders in huis de kraan aan zet. Ook een te zachte straal stemt Nederlanders absoluut niet blij, zeker 32% ergert zich hieraan. Dit wordt op de voet gevolgd door een lastig in te stellen temperatuur (23%) en een spiegel die beslaat (22%).

Samen in de badkamer

Het delen van de badkamer kan ook ook nog wel eens een bron van irritatie zijn. De grootste groep Nederlanders (39%) deelt zijn badkamer met slechts één andere persoon. 15% deelt de badkamer met vier personen of meer. Het valt op dat Nederlanders tijdens hun studententijd de badkamer vaker delen met veel huisgenoten: 38% van de respondenten tussen de 18 tot 25 jaar deelt de badkamer met vier of meer. Bij de 25 tot 35-jarigen zakt dit percentage af naar 16%. Bij sommige Nederlanders is het zelfs nodig om afspraken te maken over het delen van douche in huis, 6% doet dit.

Wake-up douche

De douche is voor veel Nederlanders een belangrijk ochtendritueel. 24% van de Nederlanders geeft zelfs aan dat hij of zij niet goed wakker kan worden zonder een ochtenddouche. Mannen hebben hier meer last van (28%) dan vrouwen (20%). Rond de leeftijd dat mensen kinderen krijgen, piekt het aantal mensen dat dit aangeeft (37%), daarna zakt dit weer naar beneden.

Miep Kraak: hygiëne in de badkamer

De een houdt zijn badkamer spic en span, de ander kan wel even door wat viezigheid heen kijken. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen hun badkamer wekelijks een schoonmaakbeurt geven, 49% geeft dit aan. 9% van de Nederlanders zegt dit zelfs vaker dan twee keer per week te doen. 5% van de Nederlanders geeft een schone badkamer minder prioriteit; zij halen er minder dan maandelijks een dweil doorheen. Onder 18 tot 25-jarigen is dit zelfs 10%. Het schoonste zijn de 55 tot 65-jarigen: 56% van hen geeft aan wekelijks te schrobben.