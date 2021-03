Hof legt man hogere straf op voor doden zoontje

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 24-jarige man uit Domburg veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar voor doodslag. Volgens het hof heeft hij zijn babyzoontje zodanig mishandeld dat het kind ernstig hersenletsel opliep en als gevolg daarvan enkele dagen later is overleden. Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbank in Middelburg eerder: die veroordeelde de man in 2020 tot een celstraf van 6 jaar.

Oppassen

Laat op de avond van 20 mei 2016 paste de man op zijn 2 kinderen terwijl zijn moeder en vriendin waren uitgegaan. Op dat moment was er nog niets aan de hand met de babyzoon van nog geen 4 maanden oud. Toen zij later die nacht thuiskwamen ging het helemaal niet goed met het kind. De baby was stijf, suf, reageerde niet en huilde hard. Pas de volgende ochtend zijn ze met het kind naar het ziekenhuis gegaan. Een paar dagen later, op 24 mei 2016 is het kind overleden.

Ernstig hersenletsel

De man heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje heeft mishandeld. Uit onderzoek is echter gebleken dat de baby ernstig hersenletsel had, dat hij alleen kon hebben opgelopen kort voor de genoemde symptomen (stijf, suf en later ook epileptische aanvallen) optraden, dus op het moment dat de man alleen was met het kind. Daarom moet het letsel bij het kind wel door de man zijn veroorzaakt.

Doodslag

Het hof acht de man schuldig aan doodslag. Volgens het hof is wettig en overtuigend bewezen dat de man zijn bijna 4 maanden oude babyzoontje zodanig geweld op het hoofdje heeft uitgeoefend dat het kind als gevolg daarvan ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Het is algemeen bekend dat een baby door zulk geweld kan overlijden. De man heeft daarmee – op zijn minst genomen – de aanmerkelijke kans op de dood van zijn kind bewust aanvaard, aldus het hof.

Weerloze baby

Het hof neemt het de man erg kwalijk dat hij een kleine weerloze baby zo gewelddadig heeft behandeld. Wat de zaak nog ernstiger maakt is dat de baby door zijn eigen vader, die hem juist zou moeten beschermen, zó is mishandeld dat hij hierdoor is komen te overlijden. Juist bij zijn vader had hij veilig moeten zijn.

Hogere straf

Het hof legt de man een gevangenisstraf op van 8 jaar. Dat is hoger dan de 6 jaar cel die de rechtbank eerder oplegde en die het OM eiste in hoger beroep. Een celstraf van 6 jaar brengt de ernst van het bewezenverklaarde echter onvoldoende tot uitdrukking, aldus het hof.