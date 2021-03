De stembureaus zijn open

Voor de stemgerechtigden is dit de derde en laatste dag dat er gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op zo’n 9000 plaatsen in Nederland kan er tot 21.00 uur gestemd worden.

De verkiezingen zijn dit jaar iets anders dan normaal het geval is. Zo kon er vanaf maandag al gestemd worden door mensen die tot een risicogroep behoren voor corona. Voor 70-plussers was er de mogelijkheid om via een brief te stemmen.

Dit laatste werd voor het eerst gebruikt en verliep niet helemaal soepel. Omdat er veel briefstemmen ongeldig waren, heeft de minister de regels voor het briefstemmen aangepast.

Hugo de Jongen wil stemmen met verlopen paspoort

Demissionair minister Hugo de Jonge wilde in zijn woonplaats Rotterdam gaan stemmen, maar kwam bij het stembureau met een verlopen paspoort. Hij gaat het later op de dag nogmaals proberen met een geldig paspoort

Update: Opkomst 10.30 uur

Volgens Ipsos is de totale opkomst om 10.30 uur rond de 30 procent

Update: Opkomst 13.45 uur

Volgens Ipsos is de totale opkomst tot 13.45 uur net iets boven de 42 procent.

Update: Opkomst 15.45 uur

Volgens Ipsos is de totale opkomst tot 15.45 uur 49 procent.