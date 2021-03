Symbolisch hoogste punt bereikt Stadhuis Groningen

Het symbolische hoogste punt is donderdag bereikt bij de verbouwing van het Stadhuis in Groningen. Hierbij werd om 09.00 uur een grote stalen kolom vanaf de buitenkant aan de noordzijde van het Stadhuis naar binnen gehesen.

Dat gebeurde door middel van een mobiele torenkraan van het bedrijf Spierings (voor de liefhebbers: model AT5 met een hoogte van 35 meter en een reikwijdte van 50 meter).

De kolom is onderdeel van een staalconstructie van in totaal 60 ton die noodzakelijk is om de bouw van de nieuwe raadzaal op de derde verdieping te realiseren.

Als zodanig is al dat staal – ook symbolisch – te beschouwen als een stevig fundament onder het democratisch proces dat vanaf begin volgend jaar op die nieuwe verheven plek plaatsvindt.