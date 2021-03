Man die aanslag wilde plegen in Utrecht in voorarrest

Een 24-jarige man uit Utrecht, die dreigde een aanslag te plegen op de deelnemers aan de klimaatmars op zondag 14 maart 2021 in Utrecht, is diezelfde ochtend aangehouden en op 17 maart voorgeleid.

Op zaterdag 13 maart kwam er een melding binnen bij de politie dat de man had gedreigd om zondagmiddag drie uur op het Jaarbeursplein mensen te zullen neerschieten die geen masker zouden dragen. De politie startte direct een onderzoek naar deze melding en wist enkele uren voor de start van de klimaatmars de verdachte aan te houden. De man wordt verdacht van bedreiging en belaging. Hij is woensdag voorgeleid en blijft in voorarrest. Het onderzoek wordt voortgezet, ook naar de psychische problematiek bij de verdachte.