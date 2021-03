Zoektocht in Maas bij Reuver na melding persoon te water

Vrijdag kreeg de politie rond 12.00 uur een melding gekregen dat er mogelijk een vrouw de Maas is ingegaan aan de Vissersweg in het Limburgse Reuver. 'Ze is er vermoedelijk niet meer uitgekomen', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Rollator aangetroffen aan waterkant

'Omdat op de waterkant een rollator is aangetroffen is het vermoeden dat de vrouw zich nog in het water bevindt. Vermoedelijk is ze ergens tussen 10.30 en11.00 uur het water ingegaan. Dit werd gezien door een echtpaar dat hierover sprak', aldus de politie. Dit gesprek is vervolgens opgevangen door een andere getuige, die naar huis is gegaan en daar de politie over heeft gecontacteerd.

Oproep politie

De politie komt graag in contact met het echtpaar, maar ook met andere getuigen die mogelijk vrijdagochtend een vrouw de Maas hebben zien ingaan. Heeft u informatie en dit nog niet bij de politie gemeld, doe dit dan via tel. 0900 8844.

Update 13.50

In de Maas bij Reuver is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen in het water. De politie onderzoekt nu de identiteit en de doodsoorzaak. Daarover is op dit moment nog geen informatie bekend. Mogelijk gaat het om een vrouw die vrijdagochtend het water zou zijn ingegaan. Er werd een rollater aan de kant gevonden.

Update 16.15 uur

Het onderzoek in Reuver is afgerond. De identiteit van de overleden persoon is bekend. Oorzaak van het overlijden betrof geen misdrijf of ongeval. 'Verdere mededelingen worden uit piëteit met de nabestaanden niet gedaan', aldus de politie.