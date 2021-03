Tieners vissen met magneet pistool uit water in Assen

Twee jeugdige magneetvissers hebben maandagavond een pistool uit het Deurzerdiep in Assen gehaald.

Politie gemeld

De magneetvissers van 15 en 16 jaar hebben de politie op de hoogte gesteld. Agenten zijn onderweg om het wapen in beslag te nemen. Onderzoek moet uitwijzen of het om een echt pistool of om een alarmpistool gaat.