Avondklok gaat mogelijk naar 22.00 uur

Zomertijd

In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart gaat om 02.00 uur de zomertijd in en dan wordt de klok een uur vooruit gezet. Hierdoor is het 's avonds een uur langere licht. Omdat het dan langer licht is zullen mensen meer moeite hebben om na 21.00 uur binnen te blijven zoals nu door de avondklok wordt verplicht.

Ramadan

Half april begint de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Daarbij is het traditie om wanneer de zon onder is om naar familie te gaan om daar te gaan eten. Burgemeester Aboutaleb liet maandag weten dat het dan voor de 1 miljoen Moslims in Nederland wel 'erg ingewikkeld' wordt.

Dinsdagavond persconferentie Rutten en De Jonge

Dinsdagavond om 19.00 uur houden demissionair premier Rutte en minister de Jonge weer een persconferentie waarbij eventuele kleine wijzigingen van de coronamaatregelen worden aangekondigd. De avondklok zal nog niet worden opgeheven omdat de besmettingscijfers weer flink aan het toenemen zijn maar een kleine aanpassing zoals het op schuiven van het laten ingaan van de avondklok met een uur zou wellicht tot de mogelijkheden kunnen behoren.