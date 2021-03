Politie houdt twee verdachten aan voor brandstichting Oosterwolde

Maandagochtend heeft de politie een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting in een bedrijvencomplex met meerdere bedrijven in het Friese Oosterwolde, zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Loods in brand gestoken

'De loods aan de Houtwal werd in de nacht van vrijdag 29 februari op zaterdag 1 maart 2020 in brand gestoken. De spullen en kermisattracties die in de loods lagen opgeslagen, zijn volledig in vlammen opgegaan. De schade loopt in de miljoenen euro’s', aldus de politie.

Brandbare vloeistof

De politie deed de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar deze brandstichting. De brand is ontstaan in het gedeelte van de loods waar de kermisattracties stonden opgeslagen. Uit onderzoek bleek dat bij de brandstichting een brandbare vloeistof is gebruikt en er mogelijk een ouder model Volkswagen Caddy betrokken was.

Camerabeelden

Daarnaast werd er een buurtonderzoek gedaan en werd er naar camerabeelden uit de omgeving gekeken. In de uitzending van Opsporing Verzocht op 28 april 2020 werden de beelden getoond en kwamen er 20 tips binnen. Het onderzoek gaat verder. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Tweede verdachte aangehouden

Vandaag, dinsdag 23 maart, heeft de politie een tweede verdachte aangehouden in deze zaak. Ook deze verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting in het bedrijvencomplex in het Friese Oosterwolde. Het gaat om een 51-jarige man uit Purmerend. Het onderzoek gaat verder. De verdachten zullen worden gehoord.