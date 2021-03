Bibian Mentel opent eigen Speciale Cruyff Court in Utrecht

Een bijzonder moment vandaag bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Bibian Mentel was aanwezig om haar eigen Speciale Cruyff Court, dat vorige week is opgeleverd, te openen. “Trotser kun je me niet maken, mijn eigen Cruyff Court in gebruik door revalidanten. Dat ik dit zelf kan zien maakt me heel blij”.