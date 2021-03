Celstraf voor man die eigen dochtertje misbruikte voor webcam

Een 38-jarige man uit Nieuwegein is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man liet in 2014 zijn eigen dochtertje seksuele handelingen bij hem verrichten. Dit gebeurde voor een webcam terwijl op dat moment ook iemand meekeek en alles filmde.

Webcam

Het seksueel misbruik vond plaats in november 2014. Terwijl de verdachte aan het webcammen was, droeg hij zijn dochtertje van destijds ongeveer 2 jaar oud op seksuele handelingen bij hem te verrichten. Ook heeft hij zichzelf in haar bijzijn bevredigd. Het misbruik werd op dat moment stiekem gefilmd door de persoon met wie hij aan het chatten was. Uit het dossier blijkt dat die persoon de beelden heeft gedeeld. Toen de beelden later op het internet opdoken, is aangifte gedaan bij de politie. Die wist de man uiteindelijk aan te houden. De verdachte heeft vervolgens bekend dat hij zijn eigen dochtertje heeft misbruikt. Dit gebeurde naar eigen zeggen één keer.

Zorgen

De man is eerder veroordeeld voor het plegen van een zedendelict. In april 2014 legde de politierechter in Zutphen hem een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur op met een proeftijd van 2 jaar voor het schenden van de eerbaarheid. Het misbruik van zijn dochtertje vond dus plaats tijdens de eerder opgelegde proeftijd. Dit baart de reclassering zorgen. Daarnaast wijst de reclassering op meerdere soorten problematiek bij de man waar hij voor behandeld zou moeten worden. Deze bevindingen worden ondersteund door een psychologisch rapport waaruit blijkt dat bij verdachte sprake is van meerdere stoornissen.

Straf

De rechtbank is van oordeel dat gezien de ernst van het feit een gevangenisstraf opgelegd moet worden. De verdachte heeft zijn eigen dochtertje misbruikt met geen ander doel dan de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens. Bovendien is het misbruik gefilmd en zijn de beelden op internet gezet. Dit alles neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Dit is conform de eis van de officier van justitie. Om te voorkomen dat hij zich opnieuw schuldig maakt aan dit soort strafbare feiten moet hij zich laten behandelen voor de bij hem geconstateerde stoornissen. Ter bescherming van het slachtoffer legt de rechtbank ook een contactverbod op. Daarnaast moet de verdachte haar een schadevergoeding betalen.