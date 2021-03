Aantal auto-inbraken in Nederland gedaald - Stijging van 30,5% in Drenthe

Afgelopen jaar werd in Drenthe 30,5 procent meer ingebroken in auto’s ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee vond in Drenthe de op één na grootste stijging plaats van alle Nederlandse provincies. In totaal ging dit om een verschil van 116 auto’s. Landelijk nam het aantal auto-inbraken in 2020 juist af met 6,7 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiedata.

Minder auto-inbraken in 9 provincies

Drenthe wijkt hiermee af van de rest van Nederland: in negen Nederlandse provincies was namelijk juist een daling in het aantal auto-inbraken te zien. Alleen in Zeeland (54,7 procent) en Zuid-Holland (1,5 procent) was ook een stijging te zien.

In Limburg vond de grootste daling plaats: hier nam het aantal auto-inbraken af met 22,3 procent. Ook in Groningen (-21,6 procent), Flevoland (-19,5 procent) en Friesland (-19 procent) was de daling relatief groot.

Grootste stijging in Assen

In zeven Drentse gemeenten vond afgelopen jaar een stijging in het aantal auto-inbraken plaats en in vijf een daling. In de gemeente Assen was de grootste stijging: hier waren 59 meer inbraken dan in 2019. Ook in Tynaarlo en Hoogeveen waren aanzienlijk meer inbraken te zien, namelijk 23. In de gemeente Midden-Drenthe vond juist de sterkste daling plaats: hier werd 11 keer minder ingebroken.

Corona grote invloed op aantal inbraken

De stijging in de provincie is niet representatief voor heel Nederland, waarin het aantal auto-inbraken juist daalde. De coronamaatregelen lijken een sterke invloed te hebben hierop. Zo nam het aantal inbraken in auto’s tijdens de eerste lockdown in 2020 af met gemiddeld 16,7 procent, terwijl in januari en februari het aantal incidenten juist steeg met respectievelijk 7,7 procent en 12,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. In de maanden juli tot en met september werden namelijk gemiddeld 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019.

Ook tijdens de huidige lockdown gaan auto-inbrekers weer minder vaak op pad. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 werd er gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In Tynaarlo, Coevorden en Borger-Odoorn was buiten de lockdown maanden een stijging te zien in het aantal auto-inbraken, terwijl hier tijdens de lockdown juist dalingen waren. Ook in Hoogeveen vonden er buiten de lockdown fors meer inbraken plaats dan tijdens de lockdownperiode.

Assen, Emmen en Meppel weken juist af van deze trend: hier was in de lockdown maanden juist een stijging in het aantal inbraken ten opzichte van een jaar eerder. In deze gemeenten was zelfs een grotere stijging te zien dan buiten de lockdown maanden.